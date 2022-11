In diesem Jahr werden die „Geschenk mit Herz“-Pakete nach Moldawien, in die Ukraine, nach Serbien, Albanien, Kosovo und nach Rumänien geschickt. Mit Hilfe der Tafeln werden außerdem Pakete an bedürftige Familien in Bayern verteilt. Zusätzlich machen Eure Geldspenden Weihnachtsüberraschungen für Kinder in Äthiopien, Niger, Brasilien, den Philippinnen und Simbabwe möglich. Dorthin werden aber keine Pakete aus Bayern transportiert. Nähere Informationen zu den Hilfsprojekten findet Ihr hier auf unserer Homepage.

„Geschenk mit Herz“ ist eine Aktion von humedica e. V. mit Unterstützung von Sternstunden e. V. und dem Medienpartner Radio Bayern 2.

humedica e. V. mit Hauptsitz in Kaufbeuren ist eine internationale Nichtregierungsorganisation (NRO). Mit Projekten in 90 Ländern unserer Erde seit dem Gründungsjahr 1979 leistet humedica humanitäre Hilfe mit einem Schwerpunkt auf Katastropheneinsätzen. Ergänzt wird dieses Engagement durch mittel- bis langfristige Hilfsprojekte im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit und Versorgungshilfe in Osteuropa, im Niger, Sri Lanka, Äthiopien oder auch Brasilien. humedica trägt das Spendensiegel des Deutschen Zentralinstituts für soziale Fragen (dzi).

Sternstunden e. V. übernimmt seit mehr als 20 Jahren Verantwortung für kranke, behinderte und in Not geratene Kinder – in Bayern, in Deutschland und weltweit. Der Förderverein reagiert dort, wo Not ist, schnell und unbürokratisch. Dank der ungebrochenen Hilfsbereitschaft vieler Menschen, konnte Sternstunden seit 2007 die Transportkosten der Päckchen nach Osteuropa und in Bayern übernehmen.